Fatih Terim Galatasaraylıların sevgilisini transfer ediyor

Mario Lemina, 2019-20 sezonunun transfer döneminde İngiliz ekibi Southampton'dan kiralık olarak Galatasaray'a transfer olmuştu. Yaşadığı sakatlıklarla tam performans gösterememesine rağmen iz bırakan yıldız isim, Fatih Terim için "Babam gibi" ifadelerini kullanmıştı.



