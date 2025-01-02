Fatih Terim Galatasaraylıların sevgilisini transfer ediyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, transfer çalışmalarına hız verdi. Deneyimli çalıştırıcı, bir dönem Galatasaray forması giyen ve taraftarların kalbinde iz bırakan yıldız ismin transferini istedi. Al Shabab yetkilileri, oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladı.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, transfer çalışmaları için kollarını sıvadı.
İmza töreninde aklında birkaç ismin olduğunu söyleyen Terim, yönetime raporunu sundu.
71 yaşındaki çalıştırıcının Galatasaray döneminde sergilediği performansla adından söz ettiren Mario Lemina'yı kadrosunda görmek istediği ortaya çıktı.
Fransız basınında yer alana habere göre, Al-Shabab, Mario Lemina'yı transfer etmek istiyor. Al-Shabab yetkileri, Mario Lemina'nın transferi için Wolves ile görüşmelere başladı.
Lemina'nın da tekrardan Fatih Terim ile çalışmak istediği kulüplerin anlaşması halinde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
Mario Lemina ligde oynanan bir maç sonrası yardımcı antrenörle tartışma yaşamış, takım kaptanlığı elinden alınmıştı.
Mario Lemina, 2019-20 sezonunun transfer döneminde İngiliz ekibi Southampton'dan kiralık olarak Galatasaray'a transfer olmuştu. Yaşadığı sakatlıklarla tam performans gösterememesine rağmen iz bırakan yıldız isim, Fatih Terim için "Babam gibi" ifadelerini kullanmıştı.
31 yaşındaki Gabonlu orta saha, bu sezon 18 maça çıkarken 1 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.