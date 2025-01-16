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Fenerbahçe'de gözler Adana Demirspor maçına çevrildi

Fenerbahçe'de gözler Adana Demirspor maçına çevrildi

Haber Merkezi
13:1816/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takım, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 20'nci haftasında pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmasıyla ile başladı.

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden idman, 2 grup halinde yapılan pas çalışmaları ile sürdü.

Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Adana Demirspor maçının hazırlılarına devam edecek.

#Fenerbahçe
#Adana Demirspor
#Süper Lig

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