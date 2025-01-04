Fenerbahçe’de şok ayrılık: Yıldız futbolcu menajerine talimat verdi!

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de bir yandan gidecek oyuncuların planlaması yapılıyor. Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi sezon sonu erecek olan yıldız futbolcu için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için gidecek ve gelecek oyuncuların planlaması devam ediyor.
Sabah’ın haberine göre; Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko'yla, Fenerbahçe yollarını ayırma kararı aldı.
38 yaşındaki golcüye yeni kontrat önerilmeyecek ve emeklerinden dolayı teşekkür edip vedalaşılacak.
Futbola devam etmek isteyen Dzeko'nun menajerine şimdiden talimat verdiği ve kulüp aradığı öğrenildi.
Boşnak futbolcu, bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 9'u Süper Lig'de olmak üzere 14 kez gol sevinci yaşadı.
2021 yılında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye imza atan Boşnak golcünün piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
139 kez Bosna Milli Takım forması giyen yıldız golcü, 67 kez fileleri havalandırmayı başardı.