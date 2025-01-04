Fenerbahçe’de şok ayrılık: Yıldız futbolcu menajerine talimat verdi!

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de bir yandan gidecek oyuncuların planlaması yapılıyor. Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi sezon sonu erecek olan yıldız futbolcu için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

1 /7 Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için gidecek ve gelecek oyuncuların planlaması devam ediyor.

2 /7 Sabah’ın haberine göre; Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko'yla, Fenerbahçe yollarını ayırma kararı aldı.



3 /7 38 yaşındaki golcüye yeni kontrat önerilmeyecek ve emeklerinden dolayı teşekkür edip vedalaşılacak.

4 /7 Futbola devam etmek isteyen Dzeko'nun menajerine şimdiden talimat verdiği ve kulüp aradığı öğrenildi.



5 /7 Boşnak futbolcu, bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 9'u Süper Lig'de olmak üzere 14 kez gol sevinci yaşadı.



6 /7 2021 yılında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye imza atan Boşnak golcünün piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

