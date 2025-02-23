Fenerbahçe'de taraftarı üzen gelişme! Sezon sonu ülkesine dönebilir

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, pazartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'la deplasmanda kritik bir derbi maçına çıkacak. Sarı-lacivertlilerde bu maç öncesi taraftarı endişelendiren bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe forması giyen yıldız ismin, ülkesine dönmek istediği ifade edildi. İşte detaylar...
Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde sürpriz bir isimle ilgili beklenmedik bir haber geldi.
Bu gelişmenin Fenerbahçeli taraftarları endişelendirebileceği kaydedildi. Geçen sezon Manchester United'dan gelen ve Fenerbahçe'de orta sahanın patronu olan Fred'in, ülkesi Brezilya'ya dönmek istediği iddia edildi.
Akşam'ın Brezilya basınından derlediği haberde şu ifadeler yer aldı:
"Fred, Brezilya'ya dönmek istiyor ve iki büyük kulübü aklında tutuyor."
"Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ülkesine dönmek istediğini vurguladı. Favori takımları ise Internacional ve Atletico Mineiro."
"Inter altyapısında yetişen ve bu takımı tutan Fred, açıkça niyetini belli etti."
Kanarya'nın 2023'te 9.7 milyon Euro ödeyerek aldığı 31 yaşındaki orta sahanın mukavelesi ise 2027'de sona erecek.