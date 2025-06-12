Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'Sane' misillemesi: İki yıldızla karşılık verecek

Bir süredir gündemde olan Leroy Sane'nin Galatasaray ile anlaşması Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin de listesindeki iki yıldızda işi sıkı tutacak.
Yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız isimlerle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, bir süredir gündeminde yer alan Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane'nin Galatasaray ile anlaşmasının ardından işi sıkı tutmaya karar verdi.
Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan ve Lille ile yollarını ayıran Kanadalı golcü Jonathan David önem kazandı.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da listesinde olan oyuncuyu transfer ederek bir anlamda ezeli rakibinin Sane hamlesine karşılık vermek istiyor.
Yönetim, serbest statüde olması ve bonservis bedeli ödenmeyecek olması nedeniyle David'i yüksek yıllık ücret ve imza parasıyla ikna etmeyi planlıyor.
Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli'nin de Kanadalı golcü için devrede olduğu kaydedildi. Suudi ekibi, David'e maaş ve bonusları da içeren 3 yıl için 60 milyon euroluk bir teklif yaptı.
Fenerbahçe'nin listesinde yer alan bir başka isimse, bonservisi Manchester United'da bulunan kanat oyuncusu Jadon Sancho.
Kiralık oynadığı Chelsea'den Manchester United'a geri dönen yıldız oyuncu için öncelik satın alma opsiyonlu kiralama olacak.
Fenerbahçe, Sancho transferi için şartları zorlayacak. Yıldız oyuncu da Jonathan David gibi Galatasaray ile anılıyordu.