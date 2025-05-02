Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’nin yıldızına Fransa’dan talip

Fenerbahçe’nin yıldızına Fransa’dan talip

12:132/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’de bu sezon gösterdiği performans ile dev kulüplerin radarına giren genç yıldıza Fransa’dan talip çıktı.

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, gösterdiği performansla Avrupalı kulüplerinin radarında.


Sabah'ta yer alan habere göre 19 yaşındaki savunmacı son olarak Lig 1 ekiplerinden Marsilya'nın takibine girdi.


Mavi-beyazlı takım Yusuf ile yakından ilgilenirken Fenerbahçe yönetiminin ise genç yıldızı satmak için aceleci davranmak istemediği belirtildi.


Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Yusuf'un potansiyeline güvendiğinin altı çizilirken başarılı stoperinin gelecek planlamasında önemli rol oynamasının da hedeflendiği kaydedildi.


Yusuf Akçiçek, bu sezon forma giydiği 18 maçın 13'ünde ilk 11'de sahada yer alırken 2 gol, 1 asistlik skor katkısı üretti.


#Fenerbahçe
#Yusuf Akçiçek
#Marsilya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UZAYDAN GELEN REKABET: Elon Musk ve Jeff Bezos uydu internetiyle interneti baştan yazıyor