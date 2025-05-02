Fenerbahçe’nin yıldızına Fransa’dan talip

Fenerbahçe’de bu sezon gösterdiği performans ile dev kulüplerin radarına giren genç yıldıza Fransa’dan talip çıktı.
Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, gösterdiği performansla Avrupalı kulüplerinin radarında.
Sabah'ta yer alan habere göre 19 yaşındaki savunmacı son olarak Lig 1 ekiplerinden Marsilya'nın takibine girdi.
Mavi-beyazlı takım Yusuf ile yakından ilgilenirken Fenerbahçe yönetiminin ise genç yıldızı satmak için aceleci davranmak istemediği belirtildi.
Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Yusuf'un potansiyeline güvendiğinin altı çizilirken başarılı stoperinin gelecek planlamasında önemli rol oynamasının da hedeflendiği kaydedildi.
Yusuf Akçiçek, bu sezon forma giydiği 18 maçın 13'ünde ilk 11'de sahada yer alırken 2 gol, 1 asistlik skor katkısı üretti.