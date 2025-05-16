Galatasaray geri çağırdı: Sacha Boey kararını verdi!

Galatasaray’ın rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih’e transfer ettiği Sacha Boey için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların geri dönmesi için masaya oturduğu 24 yaşındaki Fransız futbolcu kararını verdi.
Sacha Boey'nin ayrılmasından bu yana sağ bek pozisyonunda sıkıntı çeken Galatasaray, son olarak ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski'den de beklenen verimi alamadı.
Bu bölge için yaz transfer döneminde yeniden harekete geçecek olan sarı kırmızılıların Bayern Münih'te gözden düşen Boey'i gündemine aldığı ileri sürüldü.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray eski futbolcusu Sacha Boey ile masaya oturdu.
Bundesliga devine kiralama teklifi yapmaya hazırlanan sarı kırmızılılar, oyuncuyla da geçtiğimiz günlerde temasa geçti ve Sacha Boey'nin gelmeye sıcak baktığı bilgisi üzerine süreci hızlandırdı.
Bayern'e 30 milyon Euro'ya satılan Fransız sağ bek, özellikle yaşadığı sakatlıklar nedenin Alman devine beklenen katkıyı yapamadı.
Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 16 maçta 691 dakikada sahada kaldı ve 2 asist yaptı.