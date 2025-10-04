Yeni Şafak
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan U19 derbisinde kazanan çıkmadı

16:464/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
U19 PAF Ligi'nde Galatasaray U19 Takımı ile Beşiktaş U19 Takımı karşı karşıya geldi. Mücadele beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

U19 PAF Ligi'nde, Galatasaray U19 Takımı ile Beşiktaş U19 Takımı karşılaştı.

Mücadelede sarı-kırmızılılar, 38. dakikada Berk Kızıldemir'le 1-0 öne geçti.

42'de sarı-kırmızılı takımdan Çağrı Balta, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş, 78. dakikada Ozan Sevim'in golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda gol olmayınca maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

#Süper Lig
#Beşiktaş
#Galatasaray
