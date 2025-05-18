Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray tribününde Mourinho pankartı

Galatasaray tribününde Mourinho pankartı

18:0018/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaraylı taraftarlar, Kayserispor maçının oynanacağı RAMS Park'ta Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun pankartını açtı. Portekizli teknik adam için kullanılan ifade sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak. 

Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

Şampiyonluk maçının başlamasına az bir süre kala sarı-kırmızılı tribünden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya bir gönderme yapıldı.

Galatasaraylı taraftarların açtığı pankartta, Portekizli teknik adamın fotoğrafı yer alırken, "Dünyanın en pahalı influencer'ı (Most expensive influencer in the world)" ifadesi kullanıldı.

#Süper Lig
#Galatasaray
#Kayserispo
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
19 Mayıs resmi tatil mi? Yarın okullar resmi tatil mi, yarım gün mü? 2025 tatil tarihleri