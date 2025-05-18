Galatasaray tribününde Mourinho pankartı

Galatasaraylı taraftarlar, Kayserispor maçının oynanacağı RAMS Park'ta Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun pankartını açtı. Portekizli teknik adam için kullanılan ifade sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek.
Şampiyonluk maçının başlamasına az bir süre kala sarı-kırmızılı tribünden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya bir gönderme yapıldı.
Galatasaraylı taraftarların açtığı pankartta, Portekizli teknik adamın fotoğrafı yer alırken, "Dünyanın en pahalı influencer'ı (Most expensive influencer in the world)" ifadesi kullanıldı.