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Galatasaray yıldız oyuncuyla anlaşma sağlamıştı: Takımının maç kadrosuna alınmadı

Galatasaray yıldız oyuncuyla anlaşma sağlamıştı: Takımının maç kadrosuna alınmadı

Haber Merkezi
17:008/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı. Hatta oyuncu, takımının oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da ilk transfer belli oldu.

Sarı kırmızılı takım, yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı. Hatta yıldız oyuncu, takımının oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bordo mavili takımın formasını giyen Eren Elmalı, Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Gazeteci Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın Eren Elmalı'yı kadrosuna kattığını iddia etmişti.

Hatta Küçük, Galatasaray'ın bu transfer için 3.5 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceğini söylemişti.

#Galatasaray
#Trabzonspor
#Eren Elmalı

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