Galatasaray Zaniolo'nun sözleşmesindeki opsiyonu bekliyor

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Nicolo Zaniolo, kiralandığı Atalanta'da da bekleneni veremedi. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesini bekliyor. İşte detaylar...
Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Atalanta'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya'da da henüz bekleneni verebilmiş değil. Sarı-kırmızılılar ise oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon maddesini bekliyor.
Nicolo Zaniolo, Atalanta forması ile yeni sezonda 11 maçta süre buldu ve 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.
Söz konusu maçların hiçbirine ilk 11'de başlamayan Zaniolo, teknik direktör Gian Piero Gasperini tarafından hamle oyuncusu olarak kullanıldı. Zaniolo, Atalanta'da 11 maçta 229 dakika süre buldu.
Milliyet'in haberine göre 25 yaşındaki Zaniolo, Atalanta ile 20 maça çıktığı takdirde 15.5 milyon Euro'luk satın alma maddesi devreye girecek.
Galatasaray'dan Zaniolo için yapılan KAP açıklaması şöyleydi:
"Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır."
"Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."
2023 yılından bu yana Galatasaray'ın futbolcusu olan Zaniolo, önceki sezon da Aston Villa'ya kiralanmış ve sezon sonu sarı-kırmızılı ekibe geri dönmüştü.