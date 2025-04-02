Galatasaray'a derbi öncesi Osimhen şoku

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kritik derbi mücadelesine kısa bir süre kala sarı-kırmızılıların yıldız ismi Victor Osimhen'in ağrıları arttı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadele öncesi sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.
VİCTOR OSİMHEN SAKAT MI?
Beşiktaş derbisinde de ağrıları nedeniyle takımını yalnız bırakmayan Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen'in Fenerbahçe maçı öncesi ağrıları tekrardan arttı.
OSİMHEN DERBİDE NEDEN YOK?
Stadyumda son kontrolleri yapılan Nijeryalı yıldız, Fenerbahçe maçına yedek kulübesinde başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk ilk 11'de Alvaro Morata'ya şans verecek.