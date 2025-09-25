Yeni Şafak
Galatasaray'a müjde: 23 milyon euro kasaya girdi!

Galatasaray’a müjde: 23 milyon euro kasaya girdi!

10:37 25/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçta Eintracht Frankfurt’a 5-1’lik ağır yenilgiyle sarsılan Galatasaray, UEFA’dan gelen 23 milyon Euro’luk ödemeyle derin bir nefes aldı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında ağır Frankfurt yenilgisine üzülen Galatasaray'ın tesellisi UEFA'dan yollanan para oldu.

23 MİLYON GELİR


Devler Arenası'na katılarak yaklaşık 30 milyon Euro geliri garantileyen sarı-kırmızılı kulübe bu hafta UEFA'dan 23 milyon Euro geldi.


Bu rakamla nefes alan yönetim, 30 Eylül'e kadar yollaması gereken borçsuzluk kağıdında sorun yaşamayacak.


Transfere 135 milyon Euro harcayan Galatasaray, kurduğu bu pahalı kadronun Avrupa'da karşılığını almak istiyor.


Liverpool galibiyetinin UEFA'da ödül olarak karşılığı 2.1 milyon Euro.


