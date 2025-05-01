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Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu: Sezon sonu gitmesi kesinleşti!

Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu: Sezon sonu gitmesi kesinleşti!

12:201/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Süper Lig’de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray sezon sonu kadro planlamasına başladı. Sarı-kırmızılılarda gidecek ilk isim belli oldu. İşte detaylar.

Galatasaray'da devre arası transfer döneminin sonlarında kadroya katılan Carlos Cuesta gelecek planları arasında yer almıyor.


Kasımpaşa maçı performansıyla hedef haline gelen Kolombiyalı ekstra çalışmalar yapıyor ve özgüvenini tazelemek istiyor.


Galatasaray ise hem yabancı kontenjanında yer açmak için hem de oyuncunun performansından memnun kalmadığı için Cuesta'yı yazın göndermeyi düşünüyor.


Galatasaray, Carlos Cuesta için devre arası transfer döneminde Genk'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.


26 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusu, transferinin ardından Galatasaray'da 7 maçta süre buldu.


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