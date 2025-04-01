Galatasaray'da yıldız ismin bileti kesildi

Galatasaray'da sezon sonu yolların ayrılacağı ilk isim belli oldu. Transferi adına büyük uğraş verilen yıldız oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı belirtildi.
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı önemli isimlerden şu ana kadar beklediği katkıyı alabilmiş değil.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden en çok eleştiriyi alan Carlos Cuesta olmuştu. 8 milyon euro bonservisle transferi tepki çeken Kolombiyalı oyuncu, şans bulduğu mücadelelerde yaptığı hatalarla gündem olmuştu. Son olarak 2 Mart'ta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalınan maçta yaptığı kritik hatayla tepki çeken Cuesta, sonrasında şans bulamadı.
Eyüpspor'da sezonun ilk 20 haftasında 8 kez fileleri havalandıran ve bu performans sonrası 6 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı takımda beklentilerin altında kaldı. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'daki 9 haftalık lig periyodunda sadece 1 gol atabildi. Böylece genç oyuncu da Galatasaray'ın bu sezon devre arasında yaptığı başarısız transferler arasına adını yazdırmış oldu.
Devre arasında Fransa'nın Lens takımından 1 milyon euroya kiralanan ve satın alma opsiyonu da Galatasaray'da bulunan Przemyslaw Frankowski, sezon sonunda İstanbul'a veda edecek gibi görünüyor. Fanatik'in aktardığı habere göre; Beşiktaş maçında yaptığı hatayla takımının mağlup olmasına yol açan Polonyalı sağ bekin bonservisi alınmayacak ve sarı-kırmızılılar yaz döneminde yeni bir sağ bek transferi gerçekleştirecek.