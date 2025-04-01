Galatasaray'da yıldız ismin bileti kesildi

Eyüpspor'da sezonun ilk 20 haftasında 8 kez fileleri havalandıran ve bu performans sonrası 6 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı takımda beklentilerin altında kaldı. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'daki 9 haftalık lig periyodunda sadece 1 gol atabildi. Böylece genç oyuncu da Galatasaray'ın bu sezon devre arasında yaptığı başarısız transferler arasına adını yazdırmış oldu.