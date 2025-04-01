Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'da yıldız ismin bileti kesildi

Galatasaray'da yıldız ismin bileti kesildi

10:071/04/2025, Salı
G: 1/04/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray'da sezon sonu yolların ayrılacağı ilk isim belli oldu. Transferi adına büyük uğraş verilen yıldız oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı belirtildi.

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı önemli isimlerden şu ana kadar beklediği katkıyı alabilmiş değil.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden en çok eleştiriyi alan Carlos Cuesta olmuştu. 8 milyon euro bonservisle transferi tepki çeken Kolombiyalı oyuncu, şans bulduğu mücadelelerde yaptığı hatalarla gündem olmuştu. Son olarak 2 Mart'ta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalınan maçta yaptığı kritik hatayla tepki çeken Cuesta, sonrasında şans bulamadı.

Eyüpspor'da sezonun ilk 20 haftasında 8 kez fileleri havalandıran ve bu performans sonrası 6 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı takımda beklentilerin altında kaldı. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'daki 9 haftalık lig periyodunda sadece 1 gol atabildi. Böylece genç oyuncu da Galatasaray'ın bu sezon devre arasında yaptığı başarısız transferler arasına adını yazdırmış oldu.

Devre arasında Fransa'nın Lens takımından 1 milyon euroya kiralanan ve satın alma opsiyonu da Galatasaray'da bulunan Przemyslaw Frankowski, sezon sonunda İstanbul'a veda edecek gibi görünüyor. Fanatik'in aktardığı habere göre; Beşiktaş maçında yaptığı hatayla takımının mağlup olmasına yol açan Polonyalı sağ bekin bonservisi alınmayacak ve sarı-kırmızılılar yaz döneminde yeni bir sağ bek transferi gerçekleştirecek.

#Galatasaray
#Przemyslaw Frankowski
#Ahmed Kutucu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF SON DAKİKA GELİŞMESİ: 1 NİSAN 2025 af çıkacak mı, genel af gelecek mi? İnfaz düzenlemesi var mı, 10. Yargı Paketi...