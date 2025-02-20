Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'dan derbi öncesi UEFA'ya sürpriz mektup

Galatasaray'dan derbi öncesi UEFA'ya sürpriz mektup

17:1420/02/2025, четверг
G: 20/02/2025, четверг
Diğer
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kritik karşılaşmanın orta hakemi Sloven Slavko Vincic olarak açıklanmıştı. Sarı-kırmızılılar, derbi öncesi sürpriz bir hamle yaparak UEFA'ya mektup gönderdi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic'in yöneteceğinin açıklanmasının ardından sarı-kırmızılı ekipten sürpriz bir hamle geldi.

Geçtiğimiz gün Slavko Vincic'in Fenerbahçe derbisinde görev yapmasını istemediklerini TFF'ye ileten Galatasaray, kritik maça Sloven hakemin atanmasının ardından Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.


Sarı-kırmızılı ekip, derbiyi yabancı hakemin yönetmemesi için yürütmeyi durdurma talepli başvuru yaptı. Galatasaray'ın Tahkim Kurulu hamlesi sonrası bir gelişme daha yaşandı.

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Fenerbahçe derbisine davet eden bir mektup gönderdi.

Aleksander Ceferin, bu sezon Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 yendiği maçı tribünden takip etmişti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Ceferin'e Dursun Özbek ve İbrahim Hacıosmanoğlu eşlik etmişti.

#Galatasaray
#UEFA
#Avrupa Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASELSAN’ın GÖKTAN sistemi sahneye çıktı: TOLUN mühimmatı karadan karaya vuruş kabiliyeti elde etti