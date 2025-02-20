Galatasaray'dan derbi öncesi UEFA'ya sürpriz mektup

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kritik karşılaşmanın orta hakemi Sloven Slavko Vincic olarak açıklanmıştı. Sarı-kırmızılılar, derbi öncesi sürpriz bir hamle yaparak UEFA'ya mektup gönderdi.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic'in yöneteceğinin açıklanmasının ardından sarı-kırmızılı ekipten sürpriz bir hamle geldi.
Geçtiğimiz gün Slavko Vincic'in Fenerbahçe derbisinde görev yapmasını istemediklerini TFF'ye ileten Galatasaray, kritik maça Sloven hakemin atanmasının ardından Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.
Sarı-kırmızılı ekip, derbiyi yabancı hakemin yönetmemesi için yürütmeyi durdurma talepli başvuru yaptı. Galatasaray'ın Tahkim Kurulu hamlesi sonrası bir gelişme daha yaşandı.
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Fenerbahçe derbisine davet eden bir mektup gönderdi.
Aleksander Ceferin, bu sezon Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 yendiği maçı tribünden takip etmişti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Ceferin'e Dursun Özbek ve İbrahim Hacıosmanoğlu eşlik etmişti.