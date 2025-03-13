Galatasaray'dan milli yıldız için flaş hamle! Sezon sonunda...

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların sezon sonu için milli yıldızı kadrosuna katmayı düşündüğü bildirildi. İşte ayrıntılar...
Merih Demiral, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ara transfer döneminde adı İstanbul devleriyle anılan 27 yaşındaki milli futbolcu, Suudi Arabistan'da kalma kararı almıştı.
Akşam'da yer alan habere göre Merih, sürpriz bir transferle yeni takımına imzayı atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... Ara transfer döneminde adı özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Merih Demiral, sezonu Al Ahli'de tamamlama kararı aldı.
Bu kapsamda Fenerbahçe, kadrosunu Skriniar ile güçlendirirken Galatasaray ise Cuesta transferini yaptı. Ancak sarı-kırmızılı takımın, Kolombiyalı stoperin istikrarsız performansı nedeniyle sezon sonunda transfer yapma kararı aldığı ileri sürüldü.
Bu nedenle oklar yeniden Merih Demiral'a döndü. Galatasaray'ın, sezon sonunda yeniden milli oyuncunun ve takımının kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi.
Taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde Merih Demiral, yeni sezondan itibaren Galatasaray forması giyebilir.
Merih Demiral bu sezon Al Ahli ile 31 resmi maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.