Galatasaray’dan Osimhen için 135 milyon euroluk plan!

Galatasaray, kiralık yıldızı Victor Osimhen’i sezon sonunda kadrosunda tutmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen’in 4 yıllık maliyetini karşılamak için 135 milyon euroluk bir bütçe hazırlıyor. Sponsor desteği ve Süper Lig şampiyonluğuyla Şampiyonlar Ligi’nden elde edilecek gelir, bu transferin finansmanı için kullanılacak. İşte detaylar.
Sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a katılan Victor Osimhen kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.
Bu sezon görev yaptığı 32 maçta 28 gol atan yıldız futbolcu 5 asist kaydetti.
Yaz transfer dönemi için Avrupa devlerinin de listesinde yer alan Victor Osimhen'i Galatasaray takımda tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Milliyet gazetesinde yer alan haberde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Victor Osimhen için tüm yetkiyi Sportif AŞ Başkenvekili Abdullah Kavukcu'ya verdiği belirtildi.
Yıldız golcünün 4 senelik maliyetinin 135 milyon euro olduğu ve sarı-kırmızılı yönetimin Osimhen için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı aktarıldı.
Victor Osimhen'in maliyetinin karşılanabilmesi için sponsor desteğinin ön planda tutulacağı ve Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşılması halinde Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelirin de kullanılacağı ifade edildi.
Napoli'yle Osimhen için bonservis pazarlığında Galatasaray'ın 65 milyon euro ödemeye hazır olduğu, 26 yaşındaki golcüye yıllık 15 milyon euro ödeneceği kaydedildi.
Osimhen'in Napoli'deki sözleşmesinde 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Ek olarak Osimhen'in geleceğiyle ilgili kararı ilerleyen günlerde vereceği belirtildi.
GALATASARAY’DA YENİDEN DOĞDU!
Victor Osimhen, Napoli’den kiralık olarak geldiği Galatasaray’da adeta yeniden doğdu; 32 maçta 28 gol ve 5 asistlik performansıyla kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor.
Özellikle Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’ye attığı 2 golle (2-1’lik galibiyet) taraftarların gönlünde taht kurdu.
Osimhen’in transferiyle ilgili Avrupa’dan ciddi talipler var. Manchester United, forvet hattındaki sorunlar (Hojlund ve Zirkzee’nin toplam 12 golü) nedeniyle Osimhen’i istiyor; hatta Napoli ile Hojlund’u takasta kullanma önerisi yaptığı iddia ediliyor.
Chelsea ise Osimhen’in uzun süredir hayranı olduğu bir kulüp; Nijeryalı oyuncu daha önce “Chelsea taraftarıyım” demişti, ancak geçen yaz transfer görüşmeleri bonuslar yüzünden çökmüştü.
Juventus ve Barcelona da devrede, ancak Juventus’un mali durumu ve Barcelona’nın borçları bu transferi zorlaştırabilir.