Galatasaray’dan Osimhen için 135 milyon euroluk plan!

Galatasaray, kiralık yıldızı Victor Osimhen’i sezon sonunda kadrosunda tutmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen’in 4 yıllık maliyetini karşılamak için 135 milyon euroluk bir bütçe hazırlıyor. Sponsor desteği ve Süper Lig şampiyonluğuyla Şampiyonlar Ligi’nden elde edilecek gelir, bu transferin finansmanı için kullanılacak. İşte detaylar.

1 /14 Sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a katılan Victor Osimhen kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.



2 /14 Bu sezon görev yaptığı 32 maçta 28 gol atan yıldız futbolcu 5 asist kaydetti.



3 /14 Yaz transfer dönemi için Avrupa devlerinin de listesinde yer alan Victor Osimhen'i Galatasaray takımda tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.



4 /14 Milliyet gazetesinde yer alan haberde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Victor Osimhen için tüm yetkiyi Sportif AŞ Başkenvekili Abdullah Kavukcu'ya verdiği belirtildi.



5 /14 Yıldız golcünün 4 senelik maliyetinin 135 milyon euro olduğu ve sarı-kırmızılı yönetimin Osimhen için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı aktarıldı.



6 /14 Victor Osimhen'in maliyetinin karşılanabilmesi için sponsor desteğinin ön planda tutulacağı ve Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşılması halinde Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelirin de kullanılacağı ifade edildi.



7 /14 Napoli'yle Osimhen için bonservis pazarlığında Galatasaray'ın 65 milyon euro ödemeye hazır olduğu, 26 yaşındaki golcüye yıllık 15 milyon euro ödeneceği kaydedildi.

8 /14 Osimhen'in Napoli'deki sözleşmesinde 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.



9 /14 Ek olarak Osimhen'in geleceğiyle ilgili kararı ilerleyen günlerde vereceği belirtildi.



10 /14 GALATASARAY’DA YENİDEN DOĞDU!



Victor Osimhen, Napoli’den kiralık olarak geldiği Galatasaray’da adeta yeniden doğdu; 32 maçta 28 gol ve 5 asistlik performansıyla kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor.



11 /14 Özellikle Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’ye attığı 2 golle (2-1’lik galibiyet) taraftarların gönlünde taht kurdu.



12 /14 Osimhen’in transferiyle ilgili Avrupa’dan ciddi talipler var. Manchester United, forvet hattındaki sorunlar (Hojlund ve Zirkzee’nin toplam 12 golü) nedeniyle Osimhen’i istiyor; hatta Napoli ile Hojlund’u takasta kullanma önerisi yaptığı iddia ediliyor.



13 /14 Chelsea ise Osimhen’in uzun süredir hayranı olduğu bir kulüp; Nijeryalı oyuncu daha önce “Chelsea taraftarıyım” demişti, ancak geçen yaz transfer görüşmeleri bonuslar yüzünden çökmüştü.

