Beşiktaş’ta ara transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar Galatasaray’ın yakın olarak takip ettiği ve ara transfer sezonunda renklerine bağlamak istediği yıldız futbolcu için harekete geçti. Beşiktaş başkanı Serdal Adalı transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacak. Detaylar haberimizde.

1 /7 Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirmek adına transferde hareketliklilik yaşanıyor.

2 /7 Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ahmed Kutucu, Süper Lig devlerini peşine taktı.



3 /7 Genç futbolcu, Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da transfer listesine girdi.

4 /7 Hücum hattında İmmobile'nin haricinde genç Semih ve Mustafa'nın haricinde alternatifi bulunmayan Beşiktaş, ara transfer döneminde Eyüpspor'un yükselen değeri Ahmed Kutucu'yu renklerine katmak için kolları sıvadı.

5 /7 Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyme şansının Beşiktaş'a göre daha düşük ihtimal olması nedeniyle Ahmed'in de Beşiktaş'ı tercih edebileceği öğrenildi.

6 /7 Siyah beyazlılar, ara transferde bir sürprize imza atıp iki ezeli rakibinin elinden genç forveti kapmayı planlıyor.