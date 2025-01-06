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Galatasaray’ın imza için hazırlandığı yıldıza Beşiktaş engeli: Serdal Adalı transferi bitiriyor

Galatasaray’ın imza için hazırlandığı yıldıza Beşiktaş engeli: Serdal Adalı transferi bitiriyor

12:006/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş’ta ara transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar Galatasaray’ın yakın olarak takip ettiği ve ara transfer sezonunda renklerine bağlamak istediği yıldız futbolcu için harekete geçti. Beşiktaş başkanı Serdal Adalı transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacak. Detaylar haberimizde.

Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirmek adına transferde hareketliklilik yaşanıyor.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ahmed Kutucu, Süper Lig devlerini peşine taktı.


Genç futbolcu, Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da transfer listesine girdi. 

Hücum hattında İmmobile'nin haricinde genç Semih ve Mustafa'nın haricinde alternatifi bulunmayan Beşiktaş, ara transfer döneminde Eyüpspor'un yükselen değeri Ahmed Kutucu'yu renklerine katmak için kolları sıvadı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyme şansının Beşiktaş'a göre daha düşük ihtimal olması nedeniyle Ahmed'in de Beşiktaş'ı tercih edebileceği öğrenildi.

Siyah beyazlılar, ara transferde bir sürprize imza atıp iki ezeli rakibinin elinden genç forveti kapmayı planlıyor.

Bu sezon Eyüpspor formasıyla 18 maça çıkan Kutucu, 8 gol 5 asistlik performans sergiledi.

#Beşiktaş
#Ahmed Kutucu
#Galatasaray
#Serdar Adalı

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