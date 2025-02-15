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Galatasaraylı yıldıza yüzde 100 zam yapıldı: Tepki gecikmedi!

Galatasaraylı yıldıza yüzde 100 zam yapıldı: Tepki gecikmedi!

13:5015/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray yıldız futbolcusuna yüzde 100’e yakın zam kararı aldı. Son maçlarda eleştirinin odağı olan futbolcunun zam kararına tepki yağdı. Detaylar haberimizde.

Avrupa'da son iki sezonda gördüğü iki kırmızı kartla eleştirilerin odak noktası haline gelen Kaan Ayhan'a kısa süre önce beklediğinin de çok üstünde zam yapılması dikkat çekti.


AZ Alkmaar maçında önce orta sahada, sonra stoperde ve ardından sağ bekte görev alan; alternatif eksikliği nedeniyle sarı kart görmesine karşın sahada kalmaya devam eden Kaan Ayhan, yaptığı basit faul ve gördüğü kırmızı kartla takımını 1 kişi eksik bıraktı.


Skor 2-1'ken 10 kişi kalan Galatasaray, 4-1'lik acı yenilgiye mani olamadı.


30 yaşındaki futbolcunun, bu mücadeleden kısa süre önce yüzde 100'e yakın zam alması yeniden gündem oldu.


Yıllık 800 bin euro olan maaşı için yüzde 50 zam ile 1.2 milyon euro'ya çıkmasını bekleyen Kaan Ayhan'ın yeni maaşı 1.5 milyon euro olarak düzeltilmişti.


#Galatasaray
#Kaan Ayhan
#Süper Lig

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