İlkay Gündoğan'dan maç sonu dikkat çeken itiraf: 'İsim veremem'

Karşılaşmayı değerlendiren İlkay, "Çok iyi performans gösterdik. Takım olarak çok iyi oynadık. Herkes fedakarlık yaptı. Böyle bir rakibe karşı bunu yapmalıydık. Liverpool'u herkes biliyor. Çok güçlü bir takım. Bugün maçı kazanmanın tek yolu fedakarlık yapmaktı. Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes, elinden geleni yaptı. Taraftara da teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir atmosferdi. Maç esnasında Liverpool oyuncularından biri yanıma geldi ve, 'Atmosfer hep böyle mi?' diye sordu. Ama isim veremem" diye konuştu.