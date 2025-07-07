Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İlkay Gündoğan'ın eşinden gündem olan paylaşım

İlkay Gündoğan'ın eşinden gündem olan paylaşım

Selman Ağrıkan
15:107/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu belirtilen İlkay Gündoğan, Türkiye'ye geliyor. Yıldız futbolcunun eşinin paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Hilal'e elenen Manchester City'de futbolcular tatile çıktı.

İngiliz ekibinde yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'ın tatil için Türkiye'yi tercih etmesi ise dikkati çekti.

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, uçakta ailecek çekildikleri bir fotoğrafı, Türkiye'ye doğru yola çıktıklarını ifade ederek paylaştı.

Adı Galatasaray'la anılan İlkay Gündoağan'ın gelişi, transfer dedikodularının da artmasına neden oldu.

#Galatasaray
#İlkay Gündoğan
#Manchester City
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM kayıt tarihi açıklandı