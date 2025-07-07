İlkay Gündoğan'ın eşinden gündem olan paylaşım

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu belirtilen İlkay Gündoğan, Türkiye'ye geliyor. Yıldız futbolcunun eşinin paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Hilal'e elenen Manchester City'de futbolcular tatile çıktı.
İngiliz ekibinde yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'ın tatil için Türkiye'yi tercih etmesi ise dikkati çekti.
İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, uçakta ailecek çekildikleri bir fotoğrafı, Türkiye'ye doğru yola çıktıklarını ifade ederek paylaştı.
Adı Galatasaray'la anılan İlkay Gündoağan'ın gelişi, transfer dedikodularının da artmasına neden oldu.