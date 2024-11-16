İrfan Can Kahveci bombası! Ezeli rakibe mi gidiyor?

Fenerbahçe ile henüz sözleşme yenilemeyen İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcunun, ezeli rakibe gidebileceği konuşuluyor. İşte o iddia ve detaylar...
Beşiktaş'ta kanat mevkisi için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlıların bu mevki için ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek İrfan Can Kahveci'yi gündemine aldığı öğrenildi.
Kartal'ın, sarı-lacivertli takımla iyi ilişkilerini bozmamak adına İrfan'ın takımıyla yapacağı yeni kontrat görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor.
Takvim'in haberine göre; İrfan Can'ın Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda siyah-beyazlıların devreye girip milli futbolcuya teklifte bulunması bekleniyor.
Bu sezon Portekizli teknik adam Jose Mourinho tarafından ilk 11'de fazla tercih edilmeyen deneyimli futbolcu sarı-lacivertli formayla 15 resmi maçta sahaya çıktı.
Yetenekli kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asiste imza attı.
Asıl mevkii sağ kanat olan tecrübeli futbolcu, merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde de forma giyebiliyor.
İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe'de 41 maça çıktı; 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 349 resmi maça çıkan İrfan, bu periyotta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, 46 da asist yaparak toplamda 93 gole direkt olarak katkı sağladı.
Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.