İrfan Can Kahveci bombası! Ezeli rakibe mi gidiyor?

Fenerbahçe ile henüz sözleşme yenilemeyen İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcunun, ezeli rakibe gidebileceği konuşuluyor. İşte o iddia ve detaylar...

1 /9 Beşiktaş'ta kanat mevkisi için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlıların bu mevki için ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek İrfan Can Kahveci'yi gündemine aldığı öğrenildi.

2 /9 Kartal'ın, sarı-lacivertli takımla iyi ilişkilerini bozmamak adına İrfan'ın takımıyla yapacağı yeni kontrat görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor.

3 /9 Takvim'in haberine göre; İrfan Can'ın Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda siyah-beyazlıların devreye girip milli futbolcuya teklifte bulunması bekleniyor.

4 /9 Bu sezon Portekizli teknik adam Jose Mourinho tarafından ilk 11'de fazla tercih edilmeyen deneyimli futbolcu sarı-lacivertli formayla 15 resmi maçta sahaya çıktı.

5 /9 Yetenekli kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asiste imza attı.

6 /9 Asıl mevkii sağ kanat olan tecrübeli futbolcu, merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde de forma giyebiliyor.

7 /9 İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe'de 41 maça çıktı; 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

8 /9 Profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 349 resmi maça çıkan İrfan, bu periyotta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, 46 da asist yaparak toplamda 93 gole direkt olarak katkı sağladı.