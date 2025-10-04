Jhon Duran'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu! Dev maçta forma giyebilecek

Yıldız futbolcunun sahalara dönmesi 1 ayı bulacak. 27 Ağustos'ta sakatlık yaşayan ve o günden bu yana ligde oynanan Gençlerbirliği, Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Kolombiyalı yıldız, Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Zagreb ile Nice mücadelelerinde de takımdaki yerini alamadı.