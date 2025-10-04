Jhon Duran'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu! Dev maçta forma giyebilecek

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçıran Jhon Duran'ın dönüş tarihi netleşti. Kolombiyalı yıldızın derbi maçıyla formasına kavuşması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında sakatlanan Jhon Duran'ın formasına ne zaman kavuşacağı belli oldu.
Yıldız futbolcunun sahalara dönmesi 1 ayı bulacak. 27 Ağustos'ta sakatlık yaşayan ve o günden bu yana ligde oynanan Gençlerbirliği, Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Kolombiyalı yıldız, Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Zagreb ile Nice mücadelelerinde de takımdaki yerini alamadı.
İğne tedavisi olan ve çekilen MR'larında bir bulguya rastlanmayan Jhon Duran, ağrıları olduğunu belirtmişti. Gelen bilgilere göre; 21 yaşındaki santrfor, ekim ayında da takımını yalnız bırakacak.
Duran'ın kasım ayıyla birlikte tam olarak hazır hale geleceği belirtildi.
Kolombiyalı yıldız Samsunspor, Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında da oynamayacak.