Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jhon Duran'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu! Dev maçta forma giyebilecek

Jhon Duran'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu! Dev maçta forma giyebilecek

09:514/10/2025, السبت
G: 4/10/2025, السبت
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçıran Jhon Duran'ın dönüş tarihi netleşti. Kolombiyalı yıldızın derbi maçıyla formasına kavuşması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında sakatlanan Jhon Duran'ın formasına ne zaman kavuşacağı belli oldu.

Yıldız futbolcunun sahalara dönmesi 1 ayı bulacak. 27 Ağustos'ta sakatlık yaşayan ve o günden bu yana ligde oynanan Gençlerbirliği, Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Kolombiyalı yıldız, Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Zagreb ile Nice mücadelelerinde de takımdaki yerini alamadı.

İğne tedavisi olan ve çekilen MR'larında bir bulguya rastlanmayan Jhon Duran, ağrıları olduğunu belirtmişti. Gelen bilgilere göre; 21 yaşındaki santrfor, ekim ayında da takımını yalnız bırakacak.

Duran'ın kasım ayıyla birlikte tam olarak hazır hale geleceği belirtildi.

Duran'ın kasım ayıyla birlikte tam olarak hazır hale geleceği belirtildi.

Kolombiyalı yıldız Samsunspor, Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında da oynamayacak.

#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak? 4 Ekim Cumartesi bugünkü futbol programı