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Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe’yi seçme sebebini açıkladı

11:08 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:09 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aldığı birçok teklifi reddederek Fenerbahçe’yi seçen Portekizli teknik adam Türkiye’ye gelme sebebini açıkladı. Detaylar haberimizde.

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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk özel röportajını verdi.


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HT Spor'a konuşan Portekizli teknik adam, dikkat çeken açıklamalar yaptı.


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‘Dünyanın en iyi takımlarını çalıştırdınız. Neden Fenerbahçe, neden Türkiye?’ sorusuna Jose Mourinho şu şekilde cevap verdi:


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Bence Fenerbahçe beni seçti.


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Ben sakin şekilde bekliyordum, analiz ediyordum.


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Farklı teklifler vardı. Farklı başkanlarla görüştüm. 

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Motive edecek kararı vermek için acele etmiyordum. 

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O dönem 3 başkan adayının hepsi benimle görüştü.


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Bu da kulübün beni ne kadar istediğini hissetmemi sağladı.


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Ali Koç ve Mario Branco, bana bu kulübün hırslarını acılarını, yara izlerini ve hayallerini anlattı.



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Yeni bir ülke olması sebebiyle motiveydim.


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İngiltere, İtalya, Portekiz değil, burası yenilikti.


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Aynı zamanda kulübün zor bir dönemde olması hırsı vardı.


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Kulübün hayallerini iyi anlıyorum ve bu kulübün parçası olmak istiyorum.


#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Süper Lig
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