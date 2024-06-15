Jose Mourinho'dan flaş Emre Mor kararı

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te kiralık geçiren Emre Mor'la ilgili kararını verdi.

1 / 7 Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Emre Mor'un peşinde birçok Süper Lig ekibi var.

2 / 7 Bonservisi Fenerbahçe'de olan futbolcu için Jose Mourinho kararını verdi.

3 / 7 Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gönderdiği Emre Mor'un sarı-lacivertli kulüpteki akıbeti merak konusu.

4 / 7 Fanatik'te yer alan habere göre Emre Mor için Antalyaspor, Sivasspor ve Eyüpspor devrede.

5 / 7 Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor için Jose Mourinho kararını verdi.

6 / 7 EURO 2024'te 8 futbolcu gönderilmesinden dolayı Emre Mor'un Graz kampına götürülmesine karar verildi.