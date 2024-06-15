Jose Mourinho'dan flaş Emre Mor kararı

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te kiralık geçiren Emre Mor'la ilgili kararını verdi.
Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Emre Mor'un peşinde birçok Süper Lig ekibi var.
Bonservisi Fenerbahçe'de olan futbolcu için Jose Mourinho kararını verdi.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gönderdiği Emre Mor'un sarı-lacivertli kulüpteki akıbeti merak konusu.
Fanatik'te yer alan habere göre Emre Mor için Antalyaspor, Sivasspor ve Eyüpspor devrede.
Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor için Jose Mourinho kararını verdi.
EURO 2024'te 8 futbolcu gönderilmesinden dolayı Emre Mor'un Graz kampına götürülmesine karar verildi.
Mor'un takımdaki geleceğini ise kampta göstereceği performans belirleyecek.