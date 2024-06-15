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Spor

Jose Mourinho'dan flaş Emre Mor kararı

15:30 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:41 - 15/06/2024 Cumartesi
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Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te kiralık geçiren Emre Mor'la ilgili kararını verdi.

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Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Emre Mor'un peşinde birçok Süper Lig ekibi var.

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Bonservisi Fenerbahçe'de olan futbolcu için Jose Mourinho kararını verdi.

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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gönderdiği Emre Mor'un sarı-lacivertli kulüpteki akıbeti merak konusu.

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Fanatik'te yer alan habere göre Emre Mor için Antalyaspor, Sivasspor ve Eyüpspor devrede.

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Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor için Jose Mourinho kararını verdi.

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EURO 2024'te 8 futbolcu gönderilmesinden dolayı Emre Mor'un Graz kampına götürülmesine karar verildi.

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Mor'un takımdaki geleceğini ise kampta göstereceği performans belirleyecek.

#Emre Mor
#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
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