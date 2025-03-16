Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kadıköy'de maç sonu ortalık karıştı: Futbolcular birbirine girdi | VİDEO

Kadıköy'de maç sonu ortalık karıştı: Futbolcular birbirine girdi | VİDEO

22:4816/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Samsunspor maçının son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından puanını 62'ye yükselterek maç fazlasıyla açılan puan farkını 9'a indirdi.

Maçın son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlilerin müdahalesi sonrasında ortam sakinleşti.

İşte Kadıköy'de maç sonu yaşananlar:

Samsunsporlu futbolcular deplasman tribününde yer alan taraftarlarını selamladıktan sonra soyunma odasının yolunu tuttu.

#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? 17 Mart İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il sahur vakti