Kadıköy'de maç sonu ortalık karıştı: Futbolcular birbirine girdi | VİDEO

Trendyol Süper Lig 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Samsunspor maçının son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından puanını 62'ye yükselterek maç fazlasıyla açılan puan farkını 9'a indirdi.
Maçın son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlilerin müdahalesi sonrasında ortam sakinleşti.
İşte Kadıköy'de maç sonu yaşananlar:
Samsunsporlu futbolcular deplasman tribününde yer alan taraftarlarını selamladıktan sonra soyunma odasının yolunu tuttu.