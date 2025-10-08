Mauro Icardi Okan Buruk’a bildirdi: Dikkat çeken talep!

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 1-0 yendiği ve Süper Lig’de Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçlarda ilk 11’e giremeyen yıldız forvet, Teknik Direktör Okan Buruk’a beklenmedik bir istekte bulundu.
Galatasaray'ın Liverpool ve Beşiktaş ile oynadığı maçlara ilk 11'de başlamayan Mauro Icardi, durumdan memnun değil.
Sabah'ta yer alan habere göre, Mauro Icardi, Okan Buruk'un 3-5-2 sistemine geçmesini istiyor.
Arjantinli golcünün bu talebini Buruk'a bildirdiği ifade edildi.
Üçlü savunma ile çıktığı Alanya deplasmanında kalesinde çok fazla gol pozisyonu gören sarı-kırmızılılar, Liverpool maçında dörtlü sisteme dönerek kalesini gole kapamış ve maçtan galibiyetle ayrılmıştı.
Okan Buruk'un tek forvetli sistemle yoluna devam etmeyi düşündüğü ve ileri uçtaki tercihinin de Victor Osimhen olduğu belirtildi.
Deneyimli hocanın Icardi'yi ise şu anda 2. planda düşündüğü aktarıldı.