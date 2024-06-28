Mert Hakan Yandaş: Komutan Mourinho

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Jose Mourinho ile çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu belirtirken, "O bizim komutanımız. O ne derse onu yapacağız" diye konuştu.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdürüyor.
Sarı-lacivertli ekipte takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, kampta basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı.
Kampın yoğun geçtiğini belirten Yandaş, "Kamp gerçekten sert başladı ve sert devam ediyor. Bunlar bizim için çok önemli. Sezon genelinde takımlar yaptıkları kampın meyvesini yer. Biz de bunun bilinciyle çalışıyoruz. Hocamız ve ekibi bize inanılmaz antrenmanlar yaptırıyor. Yeni sezon inşallah Fenerbahçe'mize hayırlı uğurlu olur" diye konuştu.
Takımdaki herkesin çok sıkı çalıştığını aktaran 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Takım gerçekten hiç ara vermemiş gibi devam ediyor. Genelde herkes çalışmaya devam etmiş. Bunda hocanın da etkisi olabilir diye düşünüyorum. Bu bizim için çok önemli. Takım çok dağılmadı, aynı kadroyu koruyoruz. Birbirimizi zaten çok iyi tanıyoruz" şeklinde konuştu.
Sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu anlatan Mert Hakan, "Jose Mourinho gibi büyük bir hocayla çalışmak herkese nasip olmaz. 2 yıl daha sözleşmemi uzattım. Fenerbahçe'mize hizmet edeceğim, bu benim için çok büyük mutluluk. Kendisiyle herkesin iletişimi çok iyi. Bütün oyuncuları isim isim bilerek buraya gelmiş. Bu da samimiyetini gösteriyor. Komutan olayına gelince, o bizim komutanımız. O ne derse onu yapacağız" ifadelerini kullandı.
İdmanda çift kale maçta atılan bir golün teknik heyet tarafından ofsayt sayılmasının ardından Brezilyalı takım arkadaşı Fred ile aralarında geçen eğlenceli diyaloğu paylaşan orta saha oyuncusu, "Fred ile olan olay, şakaydı. Siz de hemen yakalamışsınız. Sezon genelinde de birbirimize hep takılırız" dedi.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruptan çıkarak son 16 turuna adını yazdıran Ay-Yıldızlı ekip ile ilgili de konuşan Mert Hakan, "Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki son 16 turu maçında Avusturya’yı eleyip gidebildikleri yere kadar giderler. Oyun olarak biraz sıkıntılı süreç yaşadılar ama onlara her zaman destek olmamız gerekiyor. Takım ayırt etmeksizin Ay-Yıldız'a hizmet ediyorlar. İnşallah bütün Türkiye onlara aynı desteği devam ettirir. Onlar için çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.
Geçen sezon talihsiz sakatlıklar yaşadığını aktaran Mert Hakan Yandaş, "Sezona genelde iyi başladım ama talihsiz sakatlıklar yaşadım. Bunları önleyici çalışmalar yapmam gerektiğinin farkındayım. Biraz daha az sakatlanmam gerektiğinin farkındayım. Bu sakatlıklar, kendine bakmamayla alakalı sakatlıklar değildi. Bu sezon da kampa iyi başladım. Üstüne koyarak devam etmeye çalışıyorum. Geçen sezon oynadığım maçlarda etkili olduğumu düşünüyorum. Takıma gerektiğinde iyi katkı verdim. Komutan konusu, taraftarlarımızın teveccühü. Teknik ekibimiz bizim komutanımız; bizler ise kulübün askerleriyiz. Ne zaman şans gelirse Fenerbahçe için en iyisini vermeye çalışıyorum. Tabii ki daha çok oynamayı istiyorum. Fenerbahçe’nin bana nerede ihtiyacı varsa, takım içindeki birliktelikte ve gerekiyorsa bize karşı olan şeylerle mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Sözleşme yenileme sürecine dair bir soruya tecrübeli futbolcu, şu yanıtı verdi:
"Antalya’da tatildeyken başkanımız aradı ve onunla görüştüm. Zaten konuşmamız 1 dakika falan sürdü. Fenerbahçe söz konusu olunca şartları konuşmak ve şartlarda diretmek benim için gereksiz bir konu. Kendisi beni en az 2 yıl daha bu kulüpte görmek istediğini söyleyince ben de teşekkür edip kabul etmiştim."
Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda karşılaşacakları İsviçre'nin Lugano ekibiyle ilgili de konuşan sarı-lacivertli futbolcu, "Lugano eşleşmesine gelince hocamız bütün Avrupa kupalarına sahip. Şampiyonlar Ligi tecrübesi çok yüksek. Bizim de uzun süren bir Şampiyonlar Ligi hasretimiz var. Lugano da iyi bir takım. Küçümsenecek bir ekip değiller. Onun çalışmaları da başladı. Umarım bu sezon 3 turu da geçer Şampiyonlar Ligi’ne katılırız" diye konuştu.
Süper Lig'de geçen sezon yaşanan şampiyonluk yarışını 'İnanılmaz' olarak nitelendiren Mert Hakan, "Geçen sene inanılmaz bir şampiyonluk yarışı vardı. İnanılmaz puanlar toplandı. Bir taraf şampiyon oldu. Bu sezon diğer rakiplerimiz de iyi kadrolar kuruyor. Puandan ziyade 60 puan alıp şampiyon olmak önemlisi. Umarım bu sezon bunu başarırız. Daha zor, daha çekişmeli bir lig olacağını düşünüyorum. Bizim bir şansımız var, tam kadromuzu koruyoruz. Bu çok önemli. Kalite tabii ki önemli ama bizim geçen sene başardığımız daha önemli bir şey vardı. Saha içi ve saha dışı ne olursa olsun inanılmaz bir birliktelik gösterdik. Birbiri için mücadele eden bir kadro vardı. Aramıza yıldız oyuncular katılacak. İsimlerden ziyade oyuncuların bu yapıya uyumlu olması daha önemli" diyerek konuşmasını tamamladı.