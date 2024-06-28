Mert Hakan Yandaş: Komutan Mourinho

Süper Lig'de geçen sezon yaşanan şampiyonluk yarışını 'İnanılmaz' olarak nitelendiren Mert Hakan, "Geçen sene inanılmaz bir şampiyonluk yarışı vardı. İnanılmaz puanlar toplandı. Bir taraf şampiyon oldu. Bu sezon diğer rakiplerimiz de iyi kadrolar kuruyor. Puandan ziyade 60 puan alıp şampiyon olmak önemlisi. Umarım bu sezon bunu başarırız. Daha zor, daha çekişmeli bir lig olacağını düşünüyorum. Bizim bir şansımız var, tam kadromuzu koruyoruz. Bu çok önemli. Kalite tabii ki önemli ama bizim geçen sene başardığımız daha önemli bir şey vardı. Saha içi ve saha dışı ne olursa olsun inanılmaz bir birliktelik gösterdik. Birbiri için mücadele eden bir kadro vardı. Aramıza yıldız oyuncular katılacak. İsimlerden ziyade oyuncuların bu yapıya uyumlu olması daha önemli" diyerek konuşmasını tamamladı.