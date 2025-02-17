Mourinho'dan En-Nesyri açıklaması: ‘Suudi Arabistan'a hemen satılması…’

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde En-Nesyri 2 gol kaydetti ve gol sayısını 15’e çıkardı. Maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho Faslı golcü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek derbi öncesi hata yapmadı.
Sarı-lacivertlilerin gollerini Youssef En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın kaydetti.
Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Youssef En-Nesyri, görev yaptığı 35 maçta 23 gole ulaşırken Süper Lig'deki gol sayısını 15'e yükseltti.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, futbolcusundan övgüyle bahsetti.
Mourinho açıklamasında, "Formunun artmasının zamanla alakası olduğunu düşünüyorum. En-Nesyri buraya geldiğinde sezon öncesi kampı geçirmemişti. Geldiğinde 90 dakika oynayacak durumda değildi.
Ayrıca Edin Dzeko ile aynı anda sahada oldukları çok az maç oynamışlardı. O dönemde ikisinden birisi oynuyordu. Sonrasında form tutunca beraber oynatmaya karar verdim ve formu yükseldi." dedi.
En-Nesyri için Mourinho ayrıca, "Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim. Ben ve sportif direktörümüz eleştirildi, kulüp çok fazla para verdi diye eleştirildi. Hatta ocak ayında Suudi Arabistan'a hemen satılması konuşuldu. Şu anda onun nasıl bir oyuncu olduğunu görüyoruz.
Ayrıca takım çok iyi oynuyor, bu da onu etkiliyor. Ligde penaltısız 15 golü var. Avrupa'da ve kupada da golleri var. Şu anda çok iyi iş çıkarıyor." ifadelerini kullandı.