Mourinho'dan En-Nesyri açıklaması: ‘Suudi Arabistan'a hemen satılması…’

En-Nesyri için Mourinho ayrıca, "Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim. Ben ve sportif direktörümüz eleştirildi, kulüp çok fazla para verdi diye eleştirildi. Hatta ocak ayında Suudi Arabistan'a hemen satılması konuşuldu. Şu anda onun nasıl bir oyuncu olduğunu görüyoruz.



