Muslera son maçına çıktı! Oyundan alınırken yaptığı hareket futbolseverleri duygulandırdı

Süper Lig'in 38. haftasında şampiyon Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar maçı 2-0 kazanırken takım kaptanı Fernando Muslera'nın oyundan alındığı anlarda yaptığı hareket taraftarları duygulandırdı.
Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında şampiyon Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırladı.
Sarı-kırmızılılar rakibini Mertens (p) ve Osimhen'in golleriyle 2-0 mağlup ederek sezonu 95 puanla noktaladı.
Galatasaray'da maça damga vuran anlar, son maçlarına çıkan Mertens ile Muslera'nın oyundan alındığı dakikalar oldu.
Galatasaray'daki 14 sezonun ardından takıma veda eden Muslera, oyundan alınırken kulüpteki ilk forması olan 25 numarayı sırtına geçirdi.
Uruguaylı eldivenin bu hareketi, sarı-kırmızılı taraftarları duygulandırdı.