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Muslera'dan flaş Galatasaray kararı! Okan Buruk'la konuştu

Muslera'dan flaş Galatasaray kararı! Okan Buruk'la konuştu

10:2323/01/2025, Perşembe
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'le karşılaştığı maçta tribünlerin bir kısmının tepki gösterdiği Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine yönelik kararını verdi. Uruguaylı eldivenin, Okan Buruk'la olan konuşması ortaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalmış, sarı-kırmızılı taraftarlar ise Fernando Muslera'ya tepki göstermişti.

Taraftarların ıslıkladığı Muslera'nın geleceğiyle ilgili son kararı verdiği iddia edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre Muslera, Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılma kararı aldı.

Deneyimli kalecinin, "Bunu hak etmiyorum. Çok üzgünüm ama sorumlu bensem giderim. 14 yıldır burada hep elimden geleni yaptım ve 2-3 maçla bunun üzeri çiziliyorsa ben de artık yokum" dediği öne sürüldü.


Okan Buruk ve yöneticilerin, Muslera ile görüştüğü ve Uruguaylı eldivene "Senden asla vazgeçmeyiz." dediği belirtildi.

#Fernando Muslera
#Galatasaray
#Okan Buruk

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