Nihat Kahveci'den Talisca eleştirilerine Messi'li yanıt!

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca ile ilgili eleştirilere Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi örnek göstererek dikkat çeken bir yanıt verdi.
Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin yeni transferi Talisca'yı Kontraspor'da yorumladı.
Fenerbahçe yönetiminin ara transferde çok başarılı olduğunu aktaran Nihat Kahveci, sarı-lacivertlilerin 3 tane nokta atışı takviye yaptığını belirtti.
Anderson Talisca'ya ayrı parantez açan Nihat Kahveci, "Onu anlatmama gerek yok. Talisca eşittir gol, Talisca eşittir skor katkısı" şeklinde konuştu.
"Talisca defansa ne kadar yardım eder?" eleştirilerine cevap veren Nihat Kahveci, Messi'yi örnek göstererek şunları dile getirdi:
"Her oyuncudan defansa yardım eden profil bekleme. O zaman Messi takım bulamaz. Ben Talisca'yı gol ve skor katkısı olarak bir tarafa koyuyorum. Çok doğru bir isim, doğru bir transfer."