Osimhen'den flaş hamle: İstanbul'a getirtti

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız golcü Victor Osimhen'e, Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Nijeryalı futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını verirken flaş bir hamleye imza attı.
Napoli'den yaz transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak katılan Victor Osimhen'in durumunu Avrupa'nın dev kulüpleri yakından takip ediyor.
Premier Lig'de Chelsea, Manchester United ve Arsenal'ın yanı sıra Ligue 1'den PSG ve Serie A'dan Juventus'un ara transfer dönemi için Osimhen'le temasa geçtiği belirtildi.
Sabah gazetesinde yer alan haberde yıldız golcünün sezonu sarı-kırmızılı kulüpte tamamlamak istediği ve gelen tüm teklifleri geri çevirdiği ifade edildi.
Haberde, Victor Osimhen'in Türkiye'de gördüğü ilgiden ve sevgiden mutlu olduğuna dikkat çekilirken geleceğiyle ilgili kararı mayıs ayında vereceği kaydedildi.
Ek olarak Victor Osimhen'in İstanbul'da oynanan maçlar için özel fotoğrafçısını getirdiği aktarıldı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maça çıkan Osimhen, 14 gol ve 6 asist kaydetti.