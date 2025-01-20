Osimhen'den flaş hamle: İstanbul'a getirtti

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız golcü Victor Osimhen'e, Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Nijeryalı futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını verirken flaş bir hamleye imza attı.

1 /6 Napoli'den yaz transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak katılan Victor Osimhen'in durumunu Avrupa'nın dev kulüpleri yakından takip ediyor.

2 /6 Premier Lig'de Chelsea, Manchester United ve Arsenal'ın yanı sıra Ligue 1'den PSG ve Serie A'dan Juventus'un ara transfer dönemi için Osimhen'le temasa geçtiği belirtildi.

3 /6 Sabah gazetesinde yer alan haberde yıldız golcünün sezonu sarı-kırmızılı kulüpte tamamlamak istediği ve gelen tüm teklifleri geri çevirdiği ifade edildi.

4 /6 Haberde, Victor Osimhen'in Türkiye'de gördüğü ilgiden ve sevgiden mutlu olduğuna dikkat çekilirken geleceğiyle ilgili kararı mayıs ayında vereceği kaydedildi.

5 /6 Ek olarak Victor Osimhen'in İstanbul'da oynanan maçlar için özel fotoğrafçısını getirdiği aktarıldı.