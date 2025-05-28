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Şampiyon Galatasaray kasasını doldurdu! Çılgın gelir

Şampiyon Galatasaray kasasını doldurdu! Çılgın gelir

10:3128/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
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Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, 18 Mayıs'tan 26 Mayıs'a kadar kulüp mağazalarında yapılan satışlardan ciddi bir gelir elde etti.

18 Mayıs'ta şampiyonluğu ilan eden Galatasaray, 26 Mayıs akşam saatlerine kadar rekor bir geliri kasasına koydu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray, 18-26 Mayıs'ta 300 milyon TL ciro elde etti.

Yenikapı'da yapılan kutlamalarda kurulan GS Store çadırında 25 Mayıs günü 12 milyon TL'lik ciro yapıldığı belirtildi.

Ayrıca mağazaların hafta sonunda da yurt genelinde 50 milyon lira kazandırdığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılılarda 5 yıldızlı yeni formaların çıkmasının ardından satışların katlanarak artması bekleniyor.


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