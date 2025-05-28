Şampiyon Galatasaray kasasını doldurdu! Çılgın gelir

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, 18 Mayıs'tan 26 Mayıs'a kadar kulüp mağazalarında yapılan satışlardan ciddi bir gelir elde etti.

1 /5 18 Mayıs'ta şampiyonluğu ilan eden Galatasaray, 26 Mayıs akşam saatlerine kadar rekor bir geliri kasasına koydu.

2 /5 Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray, 18-26 Mayıs'ta 300 milyon TL ciro elde etti.

3 /5 Yenikapı'da yapılan kutlamalarda kurulan GS Store çadırında 25 Mayıs günü 12 milyon TL'lik ciro yapıldığı belirtildi.

4 /5 Ayrıca mağazaların hafta sonunda da yurt genelinde 50 milyon lira kazandırdığı aktarıldı.