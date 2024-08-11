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Spor

Süper Lig maçı öncesi korkutan kaza

16:12 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 16:24 - 11/08/2024 Pazar
AA

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor yöneticisi İsmail Yıldız, geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

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Sivasspor-Trabzonspor karşılaşmasını izlemek üzere Sivas’a seyahat eden Sivasspor Asbaşkanı İsmail Yıldız, Sıcak Çermik mevkisinde trafik kazası geçirdi.

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Kazada yaralanan İsmail Yıldız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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Hastaneye kaldırılan Yıldız'ın sağlık durumunda iyi olduğu belirtildi.

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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Asbaşkanımız İsmail Yıldız, bu akşam Net Global Sivasspor’umuz ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi izlemek için İstanbul’dan Sivas’a gelirken Sıcak Çermik Kaplıcası mevkiisnde trafik kazası geçirmiştir. Sayın Yıldız, hastaneye kaldırılırken sağlık durumunda bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

#Süper Lig
#Sivasspor
#İsmail Yıldız
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