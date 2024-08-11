Süper Lig maçı öncesi korkutan kaza

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Asbaşkanımız İsmail Yıldız, bu akşam Net Global Sivasspor’umuz ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi izlemek için İstanbul’dan Sivas’a gelirken Sıcak Çermik Kaplıcası mevkiisnde trafik kazası geçirmiştir. Sayın Yıldız, hastaneye kaldırılırken sağlık durumunda bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.