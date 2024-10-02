Süper Lig'de 7'nci haftanın en iyi 11'i belli oldu. Yapay zeka puanlarına ve verilerine göre bu hafta evinde Göztepe'yi 4-3 yenen Samsunspor listeye 3 isim yazdırarak en çok isim yazdıran takım oldu. Peki, Süper Lig’de haftanın en iyi 11’inde kimler var? İşte detaylar.

1 /11 Yapay zeka puanlarına ve verilerine göre Süper Lig 7'inci haftasının en iyi 11'i belli oldu.



2 /11 Bu hafta evinde Göztepe'yi son dakika attığı gol ile deviren Samsunspor listeye 3 isim yazdırarak en çok isim yazdıran takım oldu.



3 /11 Kayseri'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Beşiktaş ise 2 isim yazdırdı.



4 /11 Comparisonator yapay zeka puanlarına göre haftanın en iyi 11'i şu şekilde;

5 /11 “Mert Günok – Milot Rashica, Abdülkerim Bardakcı, Van Drongelen, Marc Bola, Berat Özdemir, Olivier Ntcham, Taulant Seferi, Dusan Tadic, Haris Hajradinovic, George Puşçaş.”



6 /11 GERİ DÖNEN SAMSUN'DAN 3 İSİM 50'nci dakikada evinde 3-1 geri düşmesine rağmen geri dönmeyi başaran Samsunspor'da listeye 3 isim girdi.



7 /11 Savunmada Van Drongelen ve Marc Bola yer alırken, maçta son dakika galibiyet golünü atan ve toplam 2 gol sevinci yaşayan Olivier Ntcham orta sahada yerini kaptı.



8 /11 BEŞİKTAŞ'TAN 2 OYUNCU Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Beşiktaş, geçen hafta olduğu gibi yeniden listeye 2 isim yazdırdı. Geçen hafta haftanın oyuncusu seçilen Milot Rashica yine listede yer aldı.



9 /11 Savunmanın sağında oynayan Rashica iyi performans sergiledi ve yerini aldı. Kalesinde gol görmeyen ve maç boyu kalesini koruyan Mert Günok bu hafta ismini yazdırdı.



10 /11 ABDÜLKERİM BARDAKCI HAFTANIN 11'İNDE Bu hafta evinde şok yaşayan Galatasaray'da yaptığı mükemmel asist ve maç boyu iyi performansıyla Abdülkerim Bardakcı, listede olmayı başardı.

