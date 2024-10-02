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Süper Lig’de haftanın en iyi 11’i belli oldu: Samsunspor’dan 3 isim!

Süper Lig’de haftanın en iyi 11’i belli oldu: Samsunspor’dan 3 isim!

14:322/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Süper Lig'de 7'nci haftanın en iyi 11'i belli oldu. Yapay zeka puanlarına ve verilerine göre bu hafta evinde Göztepe'yi 4-3 yenen Samsunspor listeye 3 isim yazdırarak en çok isim yazdıran takım oldu. Peki, Süper Lig’de haftanın en iyi 11’inde kimler var? İşte detaylar.

Yapay zeka puanlarına ve verilerine göre Süper Lig 7'inci haftasının en iyi 11'i belli oldu.


Bu hafta evinde Göztepe'yi son dakika attığı gol ile deviren Samsunspor listeye 3 isim yazdırarak en çok isim yazdıran takım oldu.


Kayseri'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Beşiktaş ise 2 isim yazdırdı.


Comparisonator yapay zeka puanlarına göre haftanın en iyi 11'i şu şekilde;

“Mert Günok – Milot Rashica, Abdülkerim Bardakcı, Van Drongelen, Marc Bola, Berat Özdemir, Olivier Ntcham, Taulant Seferi, Dusan Tadic, Haris Hajradinovic, George Puşçaş.”


GERİ DÖNEN SAMSUN'DAN 3 İSİM

50'nci dakikada evinde 3-1 geri düşmesine rağmen geri dönmeyi başaran Samsunspor'da listeye 3 isim girdi.


Savunmada Van Drongelen ve Marc Bola yer alırken, maçta son dakika galibiyet golünü atan ve toplam 2 gol sevinci yaşayan Olivier Ntcham orta sahada yerini kaptı.


BEŞİKTAŞ'TAN 2 OYUNCU

Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Beşiktaş, geçen hafta olduğu gibi yeniden listeye 2 isim yazdırdı. Geçen hafta haftanın oyuncusu seçilen Milot Rashica yine listede yer aldı.


Savunmanın sağında oynayan Rashica iyi performans sergiledi ve yerini aldı. Kalesinde gol görmeyen ve maç boyu kalesini koruyan Mert Günok bu hafta ismini yazdırdı.


ABDÜLKERİM BARDAKCI HAFTANIN 11'İNDE

Bu hafta evinde şok yaşayan Galatasaray'da yaptığı mükemmel asist ve maç boyu iyi performansıyla Abdülkerim Bardakcı, listede olmayı başardı.


Yıldız Oyuncu Victor Osimhen'in Galatasaray formasıyla ilk golünün asistini Abdülkerim yaptı. Savunmadan topla çıkan Abdülkerim, arka direğe mükemmel bir orta açtı ve Osimhen'e sadece dokunmak kaldı.


#Süper Lig
#haftanın 11'i
#Samsunspor

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