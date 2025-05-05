Tecrübeli yorumcudan sert sözler: 'Yüreğin yetiyorsa devam et Ali Koç'

Trendyol Süper Lig’de konuk ettiği Beşiktaş’a 1-0 kaybeden Fenerbahçe’nin 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Karşılaşma sonrasında tecrübeli yorumcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ve teknik direktör Jose Mourinho'yu eleştirdi.
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Beşiktaş ile karşılaştı.
Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe’de yaşadığı mağlubiyet sonrası çıktığı 17 maçta da yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler yine derbide ezeli rakibine kaybetti.
Jose Mourinho’nun öğrencileri, bu sezon 3. yenilgisini de derbide aldı. Kanarya, 7 Aralık 2024 tarihinde yaşadığı mağlubiyet sonrası oynadığı müsabakalarda 13 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.
Derbide aldığı mağlubiyetle 75 puanda kalan Fenerbahçe, gelecek hafta Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.
Karşılaşma sonrasında Ahmet Çakar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ve teknik direktör Jose Mourinho'yu eleştirdi.
Sabah'daki yazısında Ahmet Çakar şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe ile kobay gibi oynayan bir adam var. Her hafta ilk 11'de kafasına göre takılıyor."
"Haftalardır kötü oynayan En-Nesyri ile başlıyor, Dzeko'yu ikinci yarı oyuna alıyor. İsmail'den aylarca yararlanmadı, gel oyna kurtar bizi diyor."
"Aynısını İrfan Can Kahveci'ye de yapıyor. Sonuçta olan asırlık çınar Fenerbahçe'ye oluyor."
"Hadi Ali Koç, şimdi yüreğin yetiyorsa ağlak Mourinho ile devam et de görelim."