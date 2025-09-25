Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tümer Metin’den Sadettin Saran’a şok çağrı: ‘Tam sırası, neşteri vurun!’

Tümer Metin’den Sadettin Saran’a şok çağrı: ‘Tam sırası, neşteri vurun!’

09:4925/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin açılış maçında Dinamo Zagreb’e deplasmanda 3-1 yenildi. Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran’a şok bir çağrıda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle döndü.


Karşılaşmayı Asist Analiz YouTube kanalında değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertlilerin yeni başkanına tavsiyede bulundu.


"Sadettin Saran'a naçizane tavsiyem var. Bazen işlerin daha kötü gitmesi gerekir çözüm bulabilmen için. Son 3 maçta Fenerbahçe'nin saha görüntüsünden sebep söylüyorum bunu.


Bundan daha kötü olmaz Fenerbahçe. Eğer bir neşter vuracaksanız bugün tam sırası. Tedesco iyi hocadır, kötü hocadır...


3 maçlık periyotta söyleyebileceğimiz bir şey yok ama bu takıma katkı sağlayabilecek. Bir oyun aklı getirebilecek hoca olmadığını düşünüyorum.


Biraz iş duygusallığa da döndü içeride. Psikolojik bir sıkıntıya döndü, kronik psikolojik bir sıkıntıya. Ne coşkusu değişti takımın, ne tutumu değişti.


Bazen maç kazanmak için kavga etmen yeterli olabilir. Maç başlıyor düdükle ben koltuğumda oturup izliyorum, Fenerbahçeli oyuncu sahada izliyor. Ceza sahası içine bu kadar rahat gelen takımdan illaki yediğin ilk golü yersin."


#Tümer Metin
#Fenerbahçe
#Dinamo Zagreb
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK Yurt Time Spor başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KYK Yurt Time Spor başvuru sonuvu sorgulama ekranı