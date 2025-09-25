Tümer Metin’den Sadettin Saran’a şok çağrı: ‘Tam sırası, neşteri vurun!’

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin açılış maçında Dinamo Zagreb’e deplasmanda 3-1 yenildi. Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran’a şok bir çağrıda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle döndü.
Karşılaşmayı Asist Analiz YouTube kanalında değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertlilerin yeni başkanına tavsiyede bulundu.
"Sadettin Saran'a naçizane tavsiyem var. Bazen işlerin daha kötü gitmesi gerekir çözüm bulabilmen için. Son 3 maçta Fenerbahçe'nin saha görüntüsünden sebep söylüyorum bunu.
Bundan daha kötü olmaz Fenerbahçe. Eğer bir neşter vuracaksanız bugün tam sırası. Tedesco iyi hocadır, kötü hocadır...
3 maçlık periyotta söyleyebileceğimiz bir şey yok ama bu takıma katkı sağlayabilecek. Bir oyun aklı getirebilecek hoca olmadığını düşünüyorum.
Biraz iş duygusallığa da döndü içeride. Psikolojik bir sıkıntıya döndü, kronik psikolojik bir sıkıntıya. Ne coşkusu değişti takımın, ne tutumu değişti.
Bazen maç kazanmak için kavga etmen yeterli olabilir. Maç başlıyor düdükle ben koltuğumda oturup izliyorum, Fenerbahçeli oyuncu sahada izliyor. Ceza sahası içine bu kadar rahat gelen takımdan illaki yediğin ilk golü yersin."