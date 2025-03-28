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Türk futbolunda görülmemiş eylem: Kulüp başkanı açlık grevine başladı

Türk futbolunda görülmemiş eylem: Kulüp başkanı açlık grevine başladı

11:5928/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
AA
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Son 4 yıl içinde 3 kez küme düşerek Süper Lig'den amatörün kıyısına gelen Türk futbolunun köklü kulübünden ilginç bir çıkış geldi. Kulüp başkanı, kent meydanında süresiz açlık grevine başladığını duyurdu.

TFF 3. Lig 4. Grupta yer alan Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, kent meydanında açlık grevine başladı.

Kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na gelen Ergil, gazetecilere, süresiz açlık grevine başladığını belirtti.

Takımın yok olmasına tepki göstermek amacıyla bu kararı aldığını ifade eden Ergil, "Sahurumu yaptım, süresi belirsiz açlık orucuna başlıyorum. Madem ki Denizlispor yok oluyor. Artık benim için taziye yeri şehir merkezidir. Tek başımayım. Kimseyle planlamadım. Kimseyi davet etmem. Ama gelen olursa siyaset karıştırmamasını rica ederim" dedi.

Ergil, tepkisinin takıma sahip çıkmayan herkese olduğunu kaydetti.

#3. Lig
#Denizlispor
#Erhan Ergil

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