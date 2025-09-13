Uğurcan Çakır: 'Galatasaray’la uzun yıllar başarılı olmayı hedefliyorum'

"İki gün önce 12 yaşındaki kuzenimi kaybettim"

İki gün önce 12 yaşındaki kuzeninin hayatını kaybettiğini anlatan Çakır, "Aslında biraz buruk bir sevinç oldu benim için. Çünkü iki gün önce 12 yaşındaki kuzenimi kaybettim. O da Galatasaray taraftarıydı. Antalya’da cenazesi oldu ve ben maçtan dolayı katılamadım. Bütün ailemin başı sağ olsun. O beni bu formayla görmek çok istiyordu. Transfer olduktan sonra çok mutluydu. Nasip olmadı. Ben de ilk galibiyetimi ona, teyzeme, enişteme armağan ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.