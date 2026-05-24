Ünlü yorumcudan Galatasaray’a çılgın transfer önerisi: Şampiyonlar Ligi kazandırır

Galatasaray’ın transfer gündemiyle ilgili konuşan yorumcu Bışar Özbey, dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Özbey, sarı-kırmızılı kulübün milli yıldızı transfer etmesi halinde Avrupa’da farklı bir seviyeye çıkacağını savundu.
Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürürken spor yorumcusu Bışar Özbey’den dikkat çeken bir öneri geldi.
Özbey, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler’in Galatasaray’a transfer olması halinde sarı-kırmızılı takımın Avrupa’da büyük sıçrama yapacağını söyledi.
YouTube kanalı BTV’de konuşan Özbey, Arda Güler’in oyun kalitesinin Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi seviyesinde farklı bir noktaya taşıyabileceğini ifade etti.
Bışar Özbey açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray Arda'yı 75 milyon euroya alabiliyorsa hemen alsın. Mesela 100 milyon euro varsa Arda Güler’e hemen ver abi. Arda Galatasaray’ı başka bir seviyeye çıkarır. Arda’yı al 10 numaraya koy, bak Şampiyonlar Ligi alabilirsin Arda’yla beraber. Arda 100 milyon euro eder, ben gözüm kapalı veririm Arda’ya. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e çok rahat sokar."
Arda Güler'in geçmişte Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle Bışar Özbey'in bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.