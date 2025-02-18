Victor Osimhen’den Fenerbahçe derbisi yorumu

Galatasaray Trendyol Süper Lig 24. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Maçın yıldızı Victor Osimhen kritik galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 yendi.
Sarı kırmızılılar puanını 63 yaptı ve derbi öncesi 6 puanlık farkı korudu.
Maçın ardından Galatasaray kafilesi stadyumdan ayrılırken Victor Osimhen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
FENERBAHÇE DERBİSİ YORUMU
Derbi hakkında konuşan Nijeryalı yıldız, "Kazandığımız için mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim.
Kazanarak böyle devam etmeliyiz.
Bizim için Fenerbahçe derbisi normal bir maç olacak.
Onlardan çekinmiyoruz. Hazırız.
Fenerbahçe de iyi bir takım." dedi.
Victor Osimhen, Kadıköy'de oynanan sezonun ilk derbisinde Mertens'in attığı golde asisti yapan isim olmuştu.