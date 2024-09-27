Yusuf Yazıcı'nın yeni adresini duyurdular

Yaz transfer dönemini kulüpsüz geçiren milli futbolcu Yusuf Yazıcı için flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli ismin yeni takımını duyurdular.
Lille'den ayrıldıktan sonra yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamayan Yusuf Yazıcı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
NTV Spor'un aktardığına göre Yunan gazeteci Nikos Kotsis'in haberine göre Olympiakos, Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı.
Geçtiğimiz sezon toplam 42 maça çıkan Yusuf Yazıcı 12 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.
Yusuf Yazıcı'nın kendisini Olympiakos'a bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere gün içinde Atina'ya gideceği belirtildi.