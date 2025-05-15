ABD merkezli EVIR (Elektrikli Araç İstihbarat Raporu) tarafından yapılan son araştırma, elektrikli otomobil kullanıcılarının marka güveni konusundaki görüşlerini ortaya koydu. 8 bin Amerikalı sürücüyle yapılan ankette, markaların güven skorları tek tek ölçüldü. İşte en güvenilir otomobiller.
Ankete göre en güvenilir elektrikli otomobil markası Honda olurken, Tesla tüketici algısında en düşük puanı alan marka oldu. Tesla’nın güven skoru eksi 7 olarak belirlenirken, bu skor onu listenin en altına yerleştirdi.
Honda, BMW ve Chevrolet ise en üst sıralarda yer alarak sürücülerin en çok güvendiği markalar arasında gösterildi. Araştırma, elektrikli araç pazarındaki algının sadece teknolojiye değil, aynı zamanda müşteri deneyimi ve marka sadakatine de bağlı olduğunu gözler önüne serdi.
İŞTE DÜNYANIN EN GÜVENİLİR ELEKTRİKLİ ARAÇLARI
16- TESLA - Skor: Eksi 7
15- RIVIAN - Skor: 3
14- GENESİS - Skor: 5
13- GMC - Skor: 6
12- VOLVO/POLESTAR - Skor: 7
11- VOLKSWAGEN - Skor: 7
10- KIA - Skor: 7
9- HYUNDAI - Skor: 8
8- NISSAN - Skor:10
7- CADILLAC - Skor: 10
6- PORSCHE - Skor: 11
5- FORD - Skor: 11
4- AUDI - Skor: 12
3- CHEVROLET - Skor: 14
2- BMW - Skor: 14
1- HONDA - Skor: 14