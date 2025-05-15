Honda, BMW ve Chevrolet ise en üst sıralarda yer alarak sürücülerin en çok güvendiği markalar arasında gösterildi. Araştırma, elektrikli araç pazarındaki algının sadece teknolojiye değil, aynı zamanda müşteri deneyimi ve marka sadakatine de bağlı olduğunu gözler önüne serdi.





İŞTE DÜNYANIN EN GÜVENİLİR ELEKTRİKLİ ARAÇLARI