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Ücretsiz internet için geri sayım: İşte uyumlu modeller

Ücretsiz internet için geri sayım: İşte uyumlu modeller

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:3118/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Elon Musk, Starlink projesiyle uzaydan internet erişimini sunarak, dünya genelinde kesintisiz ve bedava internet devrini başlatmayı hedefliyor.

Mobil iletişimde devrim niteliğinde bir yenilik yaklaşıyor.

Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından geliştirilen Starlink uydu ağı sayesinde, 2025 Temmuz ayından itibaren bazı akıllı telefonlar, doğrudan uzaydaki Starlink uydularına bağlanabilecek.


Bu sayede, baz istasyonlarına ihtiyaç duyulmadan, özellikle çekim sorunu yaşanan bölgelerde kullanıcılar kesintisiz iletişim kurabilecek.


Ayrıca, sistem herhangi bir teknik müdahale gerektirmiyor; akıllı telefonlar, otomatik olarak uydu ağına bağlanarak kesintisiz bağlantı sağlayacak.


Uyumlu telefonlar belli oldu


SpaceX, Starlink uydu ağına doğrudan bağlanabilecek telefonların listesini paylaştı. Bu cihazlar şunlar:


Apple: iPhone 14, iPhone 14 Pro, Pro Max ve sonrasındaki tüm iPhone modelleri.



Google: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Fold, Pixel 9 XL.

Motorola: 2024 ve sonrasında üretilen tüm modeller.


Samsung: Galaxy A14, A15, A16, A35, A53, A54 ile Z Flip3 ve Z Fold3.

Bu modeller, Starlink uydu ağı ile kesintisiz internet erişimi sağlayacak.

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