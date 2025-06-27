Xiaomi'nin yeni elektrikli SUV'u 3 dakikada 200 bin sipariş aldı: Tesla'ya rakip geliyor

Elektrikli otomobil dünyası yeni bir rekabete sahne oluyor. Akıllı telefonlarıyla tanınan Xiaomi, ikinci elektrikli araç modeli YU7 ile sektöre güçlü bir giriş yaptı. Tanıtımın ardından yalnızca üç dakika içinde 200.000 ön sipariş alan yeni SUV, Tesla ve BYD gibi devlerin karşısına ciddi bir rakip olarak çıktı.