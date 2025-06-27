Xiaomi'nin yeni elektrikli SUV'u 3 dakikada 200 bin sipariş aldı: Tesla'ya rakip geliyor

Teknoloji devi Xiaomi, elektrikli araç dünyasındaki iddiasını yeni SUV modeliyle güçlendirdi. Şirketin “YU7” adını verdiği ikinci elektrikli aracı, tanıtımının hemen ardından yalnızca 3 dakika içinde 200.000 ön sipariş aldı. Bu dikkat çekici başlangıç, Xiaomi’yi Tesla ve BYD gibi devlerin karşısında önemli bir rakip haline getirdi.
Elektrikli otomobil dünyası yeni bir rekabete sahne oluyor. Akıllı telefonlarıyla tanınan Xiaomi, ikinci elektrikli araç modeli YU7 ile sektöre güçlü bir giriş yaptı. Tanıtımın ardından yalnızca üç dakika içinde 200.000 ön sipariş alan yeni SUV, Tesla ve BYD gibi devlerin karşısına ciddi bir rakip olarak çıktı.
🚗 İkinci model: "YU7" sahnede
Çinli akıllı telefon ve elektronik üreticisi Xiaomi, geçen yıl Mart ayında piyasaya sürdüğü ilk elektrikli spor otomobil modeli “SU7”nin ardından, şimdi de SUV segmentine adım attı. Şirket, “YU7” adını verdiği elektrikli SUV aracını Pekin’de düzenlenen bir etkinlikle kamuoyuna tanıttı.
Yeni model, üç farklı versiyon ve toplam 9 renk seçeneğiyle tüketicilere sunuluyor. Aracın başlangıç fiyatı ise 253 bin 500 yuan (yaklaşık 35 bin 400 dolar) olarak açıklandı. Xiaomi’nin yeni SUV’u, tam 835 kilometrelik etkileyici bir menzile sahip.
⚡ Elektrikli araç piyasasında hızlı yükseliş
Xiaomi’nin elektrikli SUV modeli, Çin’de “Yeni Enerji Aracı (NEV)” kategorisinde değerlendiriliyor. Bu kategoride şarj edilebilir pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli otomobiller yer alıyor. NEV satışları ülkede hızla yükseliyor.
Çin Otomobil İmalatçıları Birliği’nin (CAAM) verilerine göre, 2024’ün ilk beş ayında NEV satışları geçen yılın aynı dönemine göre %44 artarak 5,61 milyona ulaştı. 2023 yılında %37,9’luk artışla 9,4 milyon satış yapılmıştı.
2024 yılı genelinde ise bu rakamın %35,5 artışla 12,8 milyona ulaşması bekleniyor.
⏱️ Üç dakikada 200 bin ön sipariş!
Tanıtımdan yalnızca üç dakika sonra 200.000 sipariş alması, Xiaomi’nin elektrikli SUV pazarındaki konumunu güçlendirdi. Bu ilgi, özellikle Çin’deki yoğun rekabetin yaşandığı elektrikli araç pazarında dikkat çekici bir başarı olarak değerlendiriliyor.
⚙️ Tesla Model Y’ye doğrudan rakip
Xiaomi’nin yeni SUV modeli, Tesla’nın popüler modeli Model Y ile doğrudan rekabet edebilecek şekilde geliştirildi. Çin pazarındaki satış fiyatı ise yine 253.500 yuan (yaklaşık 35.370 dolar) olarak belirlendi. Bu fiyat ve performans dengesi, Xiaomi’yi Tesla ve BYD gibi dev otomobil üreticileriyle aynı ligde gösteriyor.
📈 Xiaomi hisseleri rekora koştu
Yeni modelin yarattığı etki, yalnızca otomotiv sektöründe değil, Xiaomi’nin borsa performansında da kendini gösterdi. Şirketin Hong Kong Borsası’nda işlem gören hisseleri yüzde 8 değer kazandı ve 61,45 Hong Kong Doları seviyesine ulaştı. Bu değer, Xiaomi’nin şimdiye kadarki en yüksek hisse seviyesi olarak kayıtlara geçti.