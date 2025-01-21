Furkan Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 68-70. âyetlerin Medine döneminde indiği konusunda bir rivayet de vardır. 77 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “elFurkân” kelimesinden almaktadır. Peki Furkan suresini okumanın faydaları nelerdir? Furkan suresinin faziletleri ve sırları ne? İşte Furkan Suresi'ni okumanın faydaları.
Furkan suresi Kuranı Kerimin 25. suresidir. Mekke döneminde nazil olan Furkan suresi 77 ayeti kerimedir. Furkan Kuranı Kerimin isimlerindendir. Peki Furkan suresini okumanın faydaları nelerdir?
Furkan Suresi Faziletleri Nelerdir?
Furkan Suresi'nin Faziletleri hakkında İslam alimleri ve hadis kaynaklarında bazı önemli bilgiler yer alır. Bu sure, içerdiği tevhid, Kur'an'ın doğruluğu ve ahiretle ilgili güçlü mesajlarıyla Müslümanlar için büyük bir anlam taşır. İşte Furkan Suresi'nin faziletleri:
- İşlediği günahlardan pişman olup tövbe edenlerin tövbelerinin Allah katında kabul edildiği rivayet edilir.
- Sürekli yapılan yanlış bir davranıştan kurtulmak istenildiği halde kurtulunamıyorsa Furkan Suresinin düzenli olarak okunması tavsiye edilir. Cehennem azabından korunmak için her gün Furkan Suresinin okunması
- okunmalıdır. Mutlu bir evlilik için Furkan Suresi 74. ayetinin okunması tavsiye edilir.
- Furkan Suresi’nin son ayetlerinde “Rahman’ın kulları” olarak nitelenen müminlerin özellikleri anlatılır. Bu ayetler, Allah’a yakın olmak isteyen kişiler için bir yol haritası niteliğindedir. Bu ayetleri okumak ve üzerinde düşünmek, kişinin ahlakını ve ibadetlerini güzelleştirmesine yardımcı olur.
- Ahiret günü ve hesap verme bilinci Furkan Suresi’nde sıkça vurgulanır. Bu sureyi okuyan kişi, dünya hayatının geçici olduğunu hatırlayarak ahiretine daha çok önem verme gerekliliğini hisseder.
- Furkan Suresi’nin özellikle sıkıntılı zamanlarda okunmasının kişiye manevi bir ferahlık vereceği ve Allah’tan yardım dilemek için vesile olacağı rivayet edilmiştir.