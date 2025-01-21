Furkan Suresi faziletleri

Furkan Suresi’nin son ayetlerinde “Rahman’ın kulları” olarak nitelenen müminlerin özellikleri anlatılır. Bu ayetler, Allah’a yakın olmak isteyen kişiler için bir yol haritası niteliğindedir. Bu ayetleri okumak ve üzerinde düşünmek, kişinin ahlakını ve ibadetlerini güzelleştirmesine yardımcı olur.