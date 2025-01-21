Furkan Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 25. suresi olup 77 ayetten oluşmaktadır. Sure, adını 1. ayette geçen ve "hak ile batılı birbirinden ayıran" anlamına gelen "Furkan" kelimesinden almıştır. Medine'de nazil olan bu sure, İslam'ın temel ilkelerini ve tevhid inancını güçlü bir şekilde vurgular. İşte Furkan Suresi’nin içeriği.
Furkan Suresi, insanların doğru yolu bulması, Allah’ın varlığına ve birliğine inanması, Kur'an’ın rehberliğini kabul etmesi ve ahireti düşünerek yaşamaları gerektiği mesajını taşır. Surenin genel amacı, insanların şirkten uzak durarak Allah’a teslim olmalarını sağlamaktır. Peki Furkan Suresi konusu nedir? İşte Furkan Suresi içeriği ve surede anlatılan konular.
Furkan Suresi konusu nedir Surede ne anlatılıyor?
Furkan sûresi, Allah Teâlâ’nın yüceliğini, evrendeki hükümranlığının mutlaklığını vurgulayan ve O’nu ulûhiyyetine yakışmayan niteliklerden tenzih eden âyetlerle başlar; Kur’an’ın ilâhî kaynaklı ve Hz. Muhammed’in (s.a.v) hak peygamber olduğu hususundaki kuşkuları reddeden açıklamalarla devam eder. Ortaya konan delillere rağmen bu gerçekleri inkâr edenlerin, inat ve inkârları yüzünden âhirette uğrayacakları âkıbet hakkında bilgi verilerek uyarılarda bulunulur.
Özellikle Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamberliğini inkâr edenlerin, onun beşerî sıfatlara sahip olduğunu ileri sürerek bu durumu kendisi için bir kusurmuş gibi değerlendirmeleri eleştirilir. Daha sonra Hz. Peygamber (s.a.v) için bir teselli olması maksadıyla geçmiş peygamberlerin de bu tür düşmanca davranışlara mâruz kaldıklarına dair örnekler verilir. Allah’ın yaratıcılığı ve evren üzerindeki hükümranlığını konu alan âyetlerin ardından Allah’ın has kullarının iman, ibadet ve ahlâka dair güzel hasletlerinden örnekler verilir ve bunların âhirette elde edecekleri mutluluktan söz edilir.