Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı. Normal şartlarda 8 Şubat Çarşamba günü sona ermesi planlanan transfer dönemi, deprem felaketi nedeniyle ilk önce 18 Şubat, daha sonra ise 5 Mart tarihine uzatılmıştı. Süper Lig'de mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray’da yeni isimlerle daha güçlü zaferlere ulaşmak istiyor.

Galatasaray

Galatasaray ara dönemde hangi transferleri yaptı?

Galatasaray teknik heyetinin eli, yeni transferlerle oluşturulan kadro derinliği ile güçlendi. Sezon başında 13 oyuncuyu renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde de 3 takviye yaptı. Okan Buruk, stoper tandeminde çoğunlukla Nelsson - Abdülkerim ikilisine şans veriyordu.

Kaan Ayhan

Yerli kuralı nedeniyle zaman zaman sorun yaşayan Galatasaray, Kaan Ayhan transferiyle bu problemi çözdü. Milli futbolcunun birçok bölgede forma giyiyor olması, sarı kırmızılıların seçeneğini artırmış oldu.

Adekugbe

Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesinin ardından kiralanan Adekugbe de Galatasaray'ı rahatlattı.

Yerli statüsünde oynayacak Kanadalı futbolcu, sol bekte Kazımcan Karataş ile birlikte rotasyonda yer alacak.

Zaniolo

Zaniolo'nun takıma katılmasıyla özellikle kanatlarda görev yapacak oyuncu zenginliği de dikkat çekiyor.

Galatasaray oyuncuları

Galatasaray kanatlarda İtalyan futbolcunun yanı sıra; Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Demir ve Milot Rashica'dan yararlanıyor.



